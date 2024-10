RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “OMBRE DI ABBANDONO…”

Data pubblicazione 9 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Ombre di abbandono e vuoto infinito”.

L’autore la descrive così:

Quando il cielo si vela di nuvole pesanti, la luce sembra svanire, e il mondo che ci circonda diventa un’ombra indistinta. Le montagne, un tempo maestose e chiare, ora si nascondono tra i veli di nebbia, come i sogni abbandonati quando il peso della vita ci opprime. In questi momenti, la nostra visione si offusca, e la strada davanti a noi appare incerta. Ogni passo diventa una lotta, ogni respiro un ricordo di ciò che era. L’abbandono si fa sentire come un eco lontano, un vuoto che riempie il cuore. La vita, come il paesaggio, può sembrare grigia e senza forma, avvolta in un silenzio che pesa come una pietra.

Nel manto di nubi, il cielo tace,

le montagne scompaiono, un eco di pace.

La vita si vela, l’ombra avanza,

in questo silenzio, l’anima danza.

Abbandonati sogni, come foglie al vento,

ogni ricordo un peso, un dolce tormento.

Le nuvole pesanti, un peso sul cuore,

ogni speranza svanisce, si perde il colore.

Quando la vista è offuscata, il cammino è incerto,

il vuoto avvolge tutto, un destino deserto.

Le tempeste persistono, la calma è assente,

e nel cielo grigio, si perde la mente.

Foto scattata a Primaluna il 3 ottobre 2024

