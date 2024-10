PRIMALUNA, ANCHE MAURO ARTUSI RAPPRESENTANTE PER LE ELEZIONI DELL’ANCI

Data pubblicazione 14 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Anche il sindaco di Primaluna Mauro Artusi tra i sette delegati regionali in rappresentanza dei Comuni della Provincia di Lecco che saranno chiamati dal 20 al 22 novembre a Torino ad eleggere i vertici dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’elezione è avvenuta sabato 12 ottobre in occasione della XIX Assemblea Congressuale Regionale svoltasi nella Villa Reale di Monza.

“È stato un evento importante nel quale sono state messe in evidenza le numerose problematiche degli enti locali, con particolare attenzione al personale e agli aspetti finanziari.

Condivido assolutamente quanto dichiarato da Mauro Guerra, riconfermato presidente di ANCI Lombardia, che ha voluto sottolineare come sia impensabile un ulteriore taglio delle spese correnti dei Comuni, spese che sono già ai minimi termini. Gli sprechi sono in ben altri settori della pubblica amministrazione, soprattutto a livello centrale.

Le ipotesi ventilate in questi giorni di tagliare anche le poche risorse degli enti locali (sempre in termini di spesa corrente) comporteranno l’impossibilità di garantire anche i più banali servizi ai cittadini.

I numerosi politici presenti all’evento (tra questi, i ministri Salvini, Santanchè e Zangrillo) hanno rassicurato i tanti sindaci presenti. Speriamo che alle parole seguano i fatti” commenta il sindaco, che conclude con un appello: “Anche alla luce di quanto emerso in questo congresso sono sempre più convinto che la strada intrapresa per arrivare alla fusione del nostro Comune con quello di Cortenova sia la scelta migliore perché si possa guardare al futuro senza particolari preoccupazioni. Mi auguro veramente che i nostri concittadini comprendano l’importanza di questo appuntamento e votino di conseguenza a favore”.