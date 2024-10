CENTRO “MERAVIGLIA”, AL VIA GRUPPI DI AUTO-AIUTO, ARTETERAPIA E PET THERAPY

Data pubblicazione 16 Ottobre 2024

CREMENO – Il Centro per la Famiglia “Meraviglia” lancia una nuova e un’importante iniziativa dedicata alle persone anziane affette da demenza e ai loro famigliari, a cura della Cooperativa La Muggiasca.

I Gruppi ABC sono gruppi di auto-aiuto per caregiver e famigliari di persone affette da demenza, che si basano sulla metodologia dell’approccio capacitante e sul percorso dei Dodici Passi. Uno spazio di condivisione che mira a mettere in comune esperienze e risorse, supportando i familiari nella gestione delle sfide quotidiane. Gli incontri saranno condotti dal dott. Alberto Longhi, psicologo e psicoterapeuta.

Per permettere ai famigliari di accedere a questa proposta, contemporaneamente al gruppo ABC ci sarà la possibilità, per le persone affette da demenza, di partecipare a dei laboratori di arteterapia e pet therapy. Queste attività saranno condotte dall’educatore sociosanitario dott. Luca Rossi, in collaborazione con il terapeuta del suono Federico e con Alessandro e Giulia e i loro amici a quattro zampe, un gatto e un cane.

Gli appuntamenti sono il venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 nelle seguenti date:

18 ottobre

8 novembre

22 novembre

6 dicembre

20 dicembre

Sede delle attività è lo spazio del Centro per la Famiglia “Meraviglia”a Cremeno, in Piazza S. Maria – frazione di Maggio.

Possono accedere alle attività, entrambe gratuite, tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano (clicca qui per scoprire tutti i Comuni dell’Ambito).

Per partecipare è necessario scrivere una mail a centrofamigliameraviglia@valsassina.it o telefonare al numero 351 4937679 nei seguenti orari:

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

Per rimanere informati su tutte le attività proposte dal Centro Meraviglia è possibile seguire la pagina Facebook o iscriversi al canale WhatsApp.