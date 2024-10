BARZIO. AVVIATA LA VARIANTE DEL PGT, PROPOSTE APERTE FINO AL 1º DICEMBRE

Data pubblicazione 17 Ottobre 2024

BARZIO – Il Comune di Barzio ha dato avvio alla variante generale del Pgt – Piano di governo del territorio, lo strumento di pianificazione urbanistica comunale risalente al maggio del 2012 e necessario di aggiornamento.

Il procedimento prevede la redazione del nuovo Documento di Piano e della variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, e contestuale procedimento di Vas e di relativo studio di incidenza Vic.

A decorrere dal 16 ottobre, e fino al 1º dicembre, è possibile presentare suggerimenti e proposte per la redazione della variante generale, attraverso l’apposito modulo (reperibile sul sito istituzionale a questo link).

“La variante al Pgt andrà ad incidere sulle strategie future del nostro paese – commenta l’amministrazione del sindaco Andrea Ferrari – pertanto per consentire a tutta la cittadinanza il tempo necessario a valutare e depositare le proprie osservazioni si è scelto di stabilire in 45 giorni il termine per la presentazione delle istanze, e non dei consueti 30. Tuttavia, oltre quel limite nessuna istanza potrà più essere depositata”.