IL SONDAGGIO DI VN. SOLUZIONE PER LA NUOVA LECCO-BALLABIO? “ALLUNGARE LA GALLERIA GIULIA

Data pubblicazione 17 Ottobre 2024

VALSASSINA – Risultato nettissimo per il nostro ultimo sondaggio in ordine di tempo, con i lettori di VN che hanno risposto a proposito dell’irrisolto tema della “nuova” Lecco-Ballabio. In cerca di una o più soluzioni, il popolo di Valsassinanews non ha avuto dubbi: per oltre due terzi del campione (il 68%) si deve “Allungare la galleria ‘Giulia’ ” – ovvero la seconda, scendendo verso il capoluogo. La stessa al termine della quale si era abbattuta una grossa frana e dove da allora (quasi due anni fa) si sta ancora lavorando.

Al secondo posto la voce “Denunciare chi l’ha voluta così” (13%) mentre “Tenersi la strada com’è” è una soluzione che ha raccolto solo 6 voti su 100.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine giovedì 24 ottobre e tratta quasi inevitabilmente l’argomento della settimana: il referendum per la fusione tra Primaluna e Cortenova, in programma domenica.

SOLUZIONI PER LA "FAMOSA" NUOVA LECCO-BALLABIO Allungare la galleria 'Giulia' (68%, 392 Voti)

Denunciare chi l'ha voluta così (13%, 78 Voti)

Tenersi la strada com'è (6%, 36 Voti)

È sempre il solito magna-magna (6%, 34 Voti)

Rinunciare, troppo pericolosa (3%, 17 Voti)

Senso unico alternato sempre (3%, 16 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 7 Voti) Totale votanti: 580

