A PREMANA L’ESTREMO SALUTO AL NOTO COMMERCIALISTA ALDO RIZZI

Data pubblicazione 18 Ottobre 2024

PREMANA – Profondo cordoglio a Premana per la scomparsa all’età di 74 anni di Aldo Rizzi, conosciutissimo dottore commercialista. Persona nota e stimata per la sua attività professionale, curava con passione anche i conti di una serie di associazioni locali – non solo premanesi.

Le esequie sono state celebrate nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, nel paese che gli aveva dato i natali. Molti i compaesani che si sono voluti stringere intorno alla famiglia Rizzi in questo momento difficile e triste.

RedPre