“L’ORSO E IL LUPO SULLE ALPI”, SABATO A VENDROGNO LORENZO GRECO NARRA IL LORO RITORNO

Data pubblicazione 18 Ottobre 2024

VENDROGNO – Sabato 19 ottobre alle 20:45, presso la sede del Museo del latte e della storia della Muggiasca di Vendrogno, in via Parrocchiale 1, si terrà l’evento “L’orso e il lupo sulle Alpi – Il declino e il ritorno“.

Il naturalista Lorenzo Greco illustrerà il ritorno sulle montagne del nord Italia, tra cui quelle del Lecchese, di questi due animali, considerati per molto tempo in pericolo ma che, da qualche anno a questa parte, stanno facendo nuovamente la loro comparsa nelle località montuose.

Come già documentato in precedenza, una serie di testimonianze raccontano come in particolare l’orso abbia abitato le montagne lombarde e anche la Valsassina almeno fino alla fine dell’800 e la sua sparizione fu causata dall’abbondante caccia che se ne fece poiché veniva considerato dannoso per le greggi.