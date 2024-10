BARZIO: RINNOVATA LA COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Data pubblicazione 18 Ottobre 2024

BARZIO – La Biblioteca Comunale di Barzio è la più grande e fornita della Valsassina. Proprio in questo 2024 festeggia i 50 anni dalla fondazione e ricorrono anche i 30 anni dalla riapertura nella sede nel sottotetto di Palazzo Manzoni.

La biblioteca di Barzio è anche la prima in Provincia per rapporto prestiti su numero di abitanti ed è punto di riferimento sul territorio per eventi e proposte culturali. Da nove anni l’istituzione è animata da un gruppo di lettori appositamente formati – i “lettori per caso” – e il consolidato club di lettura, a partecipazione libera, ha condiviso in questo mese il suo centesimo titolo.

Come previsto dallo Statuto, spetta ad una apposita commissione dare gli indirizzi e coordinare le iniziative della biblioteca, la cui durata ricalca quella dell’amministrazione comunale. Mercoledì 9 ottobre si è dunque riunita l’assemblea dei soci che ha eletto come suoi rappresentanti Angela Valsecchi (24 voti), Benvenuto Molinari (20) e Angelo Scandella (20).

“101 preferenze complessive dimostrano il grande affetto dei barziesi verso la loro biblioteca – commenta l’assessore alla Cultura e presidente della commissione Francesca Arrigoni Marocco -. L’assemblea si è espressa significativamente, scegliendo uno dei fondatori, il signor Angelo, una figura d’esperienza, la signora Angela, e un nuovo cittadino, il signor Benvenuto”.

Il consiglio comunale ha indicato Mariadele Arrigoni e Roberta de Pol. “Si tratta delle due candidate non elette – spiega Arrigoni Marocco – ed è sembrato doveroso riconoscere la loro disponibilità. Inoltre hanno ricevuto rispettivamente 19 e 18 voti perciò non è in dubbio il loro apprezzamento da parte dei soci”. Completa il direttivo Giovanna Piloni, in quota minoranza.