CALCIO, CORTENOVA: DOMENICA L’OSGB MERATE PER TORNARE A VINCERE

Data pubblicazione 18 Ottobre 2024

CORTENOVA – Quattro risultati utili consecutivi e tredici punti conquistati in questo inizio di campionato del Cortenova, attualmente quinto nel gruppetto di testa del girone K di Seconda Categoria. Davanti a tutti conduce il Verderio, unica squadra a punteggio pieno, con cinque vittorie in altrettante gare e una partita ancora da recuperare.

La cosa più preziosa che i valsassinesi si portano a casa dal pareggio di Montevecchia è la caparbietà con cui sono stati in grado di portare a casa un pareggio in quella che sembrava essere una partita maledetta. Il rigore sbagliato e le diverse occasioni non sfruttate non hanno spento le speranze dei gialloblu, i quali, nel finale, hanno trovato la via del meritato gol.

Proprio quello delle reti segnate è il dato meno positivo dell’avvio di stagione. Con nove marcature realizzate, il Cortenova è solo decimo in questa speciale classifica. Numeri su cui sicuramente ha pesato l’infortunio di Lorenzo Ripamonti, sulla carta attaccante titolare dei gialloblu, ai box per un trauma al ginocchio. Sorride maggiormente invece la retroguardia, con le sette reti incassate che fanno dei valsassinesi la terza miglior difesa del girone.

Domenica si torna a giocare tra le mura amiche del centro sportivo Todeschini, dove sarà ospite l’OSGB Merate. Gli scontri dello scorso anno sorrisero in entrambi i casi al Cortenova, che all’andata si impose con un nettissimo 6-2, mentre al ritorno rimontò nel finale andando a vincere 3-2.

Calcio d’inizio alle 15:30, con i valsassinesi chiamati a tornare a vincere per sognare in grande.

RedSpo