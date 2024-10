Data pubblicazione 21 Ottobre 2024

CORTENOVA – Incidente nelle prime ore della mattina su via Provinciale, a Cortenova. Pochi minuti prima delle 6 due auto si sono scontrate, sul posto è intervenuta una ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, allertati anche i Carabinieri, in codice giallo per una donna di 38 anni. Fortunatamente le sue condizioni erano meno gravi del previsto, il trasporto in pronto soccorso è avvenuto in codice verde.