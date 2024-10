PRIMALUNA. “QUESTA FONTANA TRASCURATA E ABBANDONATA”

Data pubblicazione 23 Ottobre 2024

Con la presente lettera voglio comunicare il mio disappunto su come una fontana storica di Primaluna non venga deturpata dai murales o da forme d’arte che se anche discutibili potrebbero essere comprese.

A nessuno sembra interessare di questa fontana sotto i grattacieli di Primaluna, e dove in centro paese vengono eseguite costanti manutenzioni, qui in centro storico le manutenzioni sono fantasmagoriche, un ricordo del passato, e l’inciviltà e la forma d’arte visiva si uniscono in questo deturpamento del suolo pubblico.

Spero che questa lettera sia presa in visione dai responsabili di quest’opera e dal comune, che si operi per un degno mantenimento di ciò che è da preservare soprattutto in vista della fusione.

Lettera Firmata