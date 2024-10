REFERENDUM, GALPERTI CONTRO I PERSONALISMI: “DOMENICA SI VOTA”

Data pubblicazione 25 Ottobre 2024

Ho letto la lettera inviata dal mio collega Mauro Artusi che come me, insieme ai gruppi consigliari di maggioranza sono promotori del SÌ referendario del 27 ottobre, in risposta ad una missiva ricevuta e da voi pubblicata sul NO alla fusione… forse scritta da chi non conosce a fondo ciò che significa oggi e dico oggi e più che mai un domani AMMINISTRARE…

Voglio esprimere la piena condivisione da parte mia sui chiarimenti e considerazioni che Mauro puntualmente ha fatto, e vorrei evidenziare che se qualcuno “soffre” ancora di” personalismo” con delle idee che lasciano il tempo che trovano… ormai passato… forse meglio se ne faccia una ragione ancor più magari mostrando la piena identità o meglio ancora proponendosi con elementi certi e sostenibili davanti ai cittadini cosa che i gruppi promotori del “SÌ” hanno trasparentemente fatto… in modo democratico, pragmatico e senza demagogia…

Da amministratore sento il dovere di chiedere a tutti i nostri cittadini di Cortenova e di Primaluna aventi diritto al voto, di dedicare domenica 27 ottobre una parte del loro tempo per esprimere il loro voto.

Da promotore referendario chiedo di esprimere i loro SÌ… per poter dare al nostro territorio delle opportunità di crescita futura… insieme lo possiamo fare… senza perdere ulteriore tempo in considerazioni o pensieri sterili.

Un grazie a tutti per il vostro contributo… Domenica “SI” vota…

Sergio Galperti

Sindaco di Cortenova

