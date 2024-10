ADDIO A 87 ANNI AL NOTO IMPRENDITORE GIOVANNIBATTISTA DEVIZZI

Data pubblicazione 27 Ottobre 2024

CREMENO – Scomparso in queste ore all’età di 87 anni il notissimo imprenditore edile di Cremeno Giovannibattista Devizzi. Lascia la moglie Amelia e le figlie Giuliana e Beatrice. I funerali si terranno martedì 29 ottobre alle 11 nel paese dell’Altopiano. La camera ardente è allestita nell’abitazione di famiglia in via Noccoli 32 fino alle 9:30 del giorno delle esequie.

Devizzi aveva fondato l’omonima impresa di costruzioni nel 1967. Dedito al lavoro, era molto conosciuto e stimato in Valsassina.

RedCro