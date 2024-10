CALCIO, CORTENOVA ABBONATO AL PARI: 1-1 A OLGIATE MOLGORA. AUTORETE, POI RIMEDIA GILDO CIRESA

Data pubblicazione 27 Ottobre 2024

OLGIATE MOLGORA – Partita combattuta in trasferta per il Cortenova, sul campo dell’Aurora Olgiate.

Sin dall’inizio le difese hanno la meglio sugli attacchi, con difficoltà sotto porta da entrambe le parti: al 35′ però, si presenta un’occasione d’oro per i gialloblu, con Busi che si fa respingere la conclusione a tu per tu con il portiere.

La partita si sblocca solamente al 12′ del secondo tempo: il Cortenova perde palla in uscita, regalandola agli avversari, che con un cross dal fondo campo servono Comi – il quale non sbaglia. 1-0 per i locali.

I valsassinesi però non perdono la testa, anzi: pochi minuti dopo lo svantaggio, la squadra riparte e Sergio Fazzini ha sui piedi la palla del pareggio; solo la chiusura di un difensore avversario evita la conclusione a botta sicura.

Al 28′ della ripresa si riaprono le speranze per il Cortenova, con una splendida conclusione di testa di Gildo Ciresa (foto d’archivio, a sinistra) che riporta in carreggiata la partita e trascina il suo team fino all’1-1 definitivo. La partita rimane aperta, con occasioni da ambo le parti e al 46′ il centravanti locale colpisce il palo; 2 minuti dopo il portiere dell’Aurora evita il 2 a 1 del Corte respingendo il diagonale di Bellati.

Il mister dei valsassinesi Andrea Tantardini, contattato da VN al termine della gara, ha così commentato (comunque soddisfatto) il risultato dell’incontro in Brianza: “Continua la nostra serie positiva, nelle ultime sei partite disputate ne abbiamo vinte tre e pareggiate altrettante”.

Il Cortenova mantiene la quarta posizione in graduatoria, ma perde punti rispetto alle prime tre – tutte vincenti: Audace Osnago, Verderio e Oratorio Lomagna. Prossima sfida, il 3 novembre in casa contro il Pagnano, penultimo in classifica.

RedSpo