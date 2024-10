CERIMONIA A PASTURO PER I 100 ANNI DEL MONUMENTO AI CADUTI/LE FOTO

Data pubblicazione 27 Ottobre 2024

PASTURO – Celebrazione (non fermata dalla pioggia) per commemorare un secolo dalla costruzione del monumento ai caduti, davanti al municipio di Pasturo, inaugurato proprio il 26 ottobre del 1924.

Nel suo discorso il sindaco Pier Luigi Artana ha ricordato come vennero raccolte “326 donazioni con importi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 500, in base alla possibilità delle famiglie e questo sta a dimostrare la voglia di onorare e di contribuire della popolazione di Pasturo per la realizzazione del proprio monumento ai caduti”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato come “Un secolo è trascorso eppure il valore resta immutato una forza silenziosa e concreta che ha costruito un legame con la popolazione il valore dei nostri alpini dei nostri militari dei nostri soldati resta immutato lo dobbiamo guardare come ad un invito alla perseveranza e al coraggio deve diventare un insegnamento, sguardo fiero e cuore saldo, ci hanno lasciato e ci lascheranno ancora un segno indelebile l’omaggio che portiamo oggi va a loro e a tutti quelli che continuano a portare avanti questa grande tradizione, la nostra riconoscenza va anche a tutte le famiglie le quali hanno sostenuto i loro cari con amore e con fierezza sopportando l’assenza e pregando per il loro ritorno, sappiamo che ogni soldato porta nel cuore la stessa tenacia, la stessa generosità, lo stesso senso del dovere, e oggi questo monumento non è solo bronzo e pietra scolpita, ma una testimonianza viva della loro storia e dei valori che rappresentano”.

In questa pagina le immagini dell’evento di sabato.

