CALCIO SECONDA CATEGORIA: IL CORTENOVA OGGI A OLGIATE MOLGORA CONTRO LA TERZ’ULTIMA DEL GIRONE

Data pubblicazione 27 Ottobre 2024

OLGIATE MOLGORA – Quarta contro terz’ultima: la classifica del girone L della Seconda Categoria lombarda descrive così il match che vedrà opposti nel pomeriggio di oggi in Brianza il Cortenova di Andrea Tantardini (reduce da tre pareggi tra campionato e Coppa) e i padroni di casa dell’Olgiate Aurora. Una “nobile decaduta”, scesa in Seconda dopo una stagione in Prima categoria, preceduta da anni in Promozione. Mancano dunque precedenti recenti tra i due team, separati attualmente da 5 punti in graduatoria: 14-5 a favore dei valsassinesi, a parità di incontri disputati, sette.

La gara è valida per l’ottava giornata di campionato. Fischio d’inizio alle 14:30, come sempre su VN la cronaca della partita al termine dei 90′ a Olgiate.

RedSpo