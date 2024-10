SCOMPARSO GIOVANNIBATTISTA DEVIZZI, IL RICORDO DEL SINDACO DI CREMENO

Data pubblicazione 27 Ottobre 2024

CREMENO – Scomparso oggi all’età di 87 anni, il notissimo imprenditore edile Giovannibattista Devizzi ha lasciato un’impronta forte sul territorio valsassinese e in particolare nella natìa Cremeno, dove nel 1967 aveva fondato l’omonima impresa di costruzioni.

Il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi lo ha ricordato: “Sono profondamente addolorato, a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale ci stringiamo vicino all’intera famiglia in questo triste momento per la scomparsa del caro Giovanni.

Persona sempre disponibile e partecipe alle varie iniziative di volontariato e a sostegno della Scuola Materna di Cassina e particolare devoto per la Festa Patronale di S.Rocco”.

“Con la sua dipartita – dichiara – viene a mancare una figura storica e significativa del Comune, un Imprenditore con la “I” maiuscola, che con le proprie forze ha creato un impresa tutt’ora ben presente e attiva per quanto riguarda l’attività in ambito edilizio e stradale e ha dato lavoro ed economia ad un intero territorio”.