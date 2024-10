CORTENOVA PIANGE LINO MASCHERI. “IL MUCCI” STORICO PRESIDENTE DEL CSC

Data pubblicazione 28 Ottobre 2024

CORTENOVA – Cortenova in lutto per la scomparsa di Lino Mascheri, imprenditore classe 1935, sportivo e presidente del Csc Cortenova dal 1979 al 1990. La somiglianza con l’attaccante della Juventus anni ’40-’50 Efrem Muccinelli gli era valsa il soprannome “Mucci” e proprio il mondo dello sport valsassinese così lo ricorda:

“Ci ha lasciato Lino Mascheri, per tutti il “Muccinelli” – scrive il Csc Cortenova – che per oltre un decennio ha ricoperto la carica di Presidente contribuendo con rara passione ed entusiasmo alla crescita del nostro Centro Sportivo. La grande famiglia del CSC Cortenova si stringe attorno a quella del “Mucci” nel piangere una persona che resterà sempre nella nostra Storia e nel nostro cuore. Lo ricordiamo con queste due immagini rappresentative delle sue passioni: il calcio (lo vedete con la mitica squadra del Cortenova che vinse un campionato nel lontano 1957) e l’atletica (la foto lo ritrae assieme ad atleti, dirigenti e allenatori in occasione della prima vittoria nel Lanfritto-Maggioni)”.

I funerali questo pomeriggio, lunedì 28 ottobre, alle 14.30 nella chiesa di Prato San Pietro.