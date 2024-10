LA LETTERA: “REFERENDUM FUSIONE NON IMPOSTO DALL’ALTO, TONI ECCESSIVI DAL FRONTE DEL NO”

Data pubblicazione 29 Ottobre 2024

Gentile Direttore,

Sono rimasta colpita dall’acredine di una lettera di un fautore del “no” al progetto di fusione tra comuni di Primaluna e Cortenova. Non mi pare proprio che il progetto sia stato calato dall’alto, poiché sono stati molti gli incontri pubblici di approfondimento, ma ovviamente non si può cambiare la testa a chi vive di campanilismo e fissazioni ottocentesche e non capisce nemmeno il concetto semplicissimo che l’unione fa la forza, che l’unione permette risparmi di scala, progetti e realizzazioni che da soli sono impossibili.

È oggettivamente un danno per tutti noi abitanti dei due paesi che la fusione non sia andata in porto, e personalmente mi auguro che in futuro sia obbligatorio per legge che i piccoli comuni debbano aggregarsi, per un uso più oculato delle risorse pubbliche e per il vantaggio di tutti.

Grazie per la sua attenzione.

S.B.

Cortabbio-Primaluna