CORTABBIO. SPARANO AL SUO GATTO CON IL FLOBERT, LO SFOGO: “DOVEVAMO EVOLVERCI, NON REGREDIRE”

Data pubblicazione 29 Ottobre 2024

Salve a tutti,

scrivo questa lettera come sfogo personale, siamo a Primaluna nell’anno 2024 e nonostante l’evoluzione della società, l’inserimento di una pena legale per la violenza e la morte degli animali che va dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione, ci sono persone che hanno il coraggio di sparare a un gatto con il flobert.



Ebbene sì, avete capito giusto “sparare a un gatto con un fucile” quello che è successo ieri lunedì 28 ottobre in una frazione del paese. Premetto che esistono altri metodi di dissuasione, e che il gatto è un animale abbastanza diffidente e pauroso.



Mi chiedo come una persona arrivi a eseguire una tale vigliaccheria senza porsi il minimo scrupolo, dovevamo evolverci e non regredire, i prossimi ad essere sparati chi saranno? I cani che abbaiano? I bambini che giocano e fanno rumore? Il vicino di casa che taglia l’erba?



Se l’essere umano non si fa scrupolo in queste che sono conclusioni crudeli ed estreme, poi come può professarsi contro alle guerre, alla violenza di genere, e alla violenza in generale. Se l’essere umano non prevarica i suoi istinti negativi, in una società che vorticosa propende per una convivialità che ormai è data per scontata, ci si ritrova ad avere individui problematici, facendo un paragone, come gli stessi esemplari animali che perdono la diffidenza dell’ uomo e vengono definiti tali, poiché nel caso della nostra specie si perde quel limite di ciò che è giusto fare, rispetto a quello che non lo è.



Questi soggetti probabilmente non riescono ad affrontare la vita di tutti i giorni senza necessariamente risolvere i propri problemi nel modo più consono per quella che è l’evoluta e complessa società attuale. Trovano soluzioni semplici a discapito delle altre persone e vivono in un individualismo che porta a mettere davanti quello che pensano essere il loro interesse personale, giustificando a sé stessi ogni mezzo per ottenerlo.



La violenza è la sconfitta della ragione, del coraggio e delle virtù dell’ uomo.

La violenza è la definitiva sconfitta dell’evoluzione.

Lettera firmata – Cortabbio