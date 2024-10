CINEFORUM PASTURO IN SALA DA FINE MESE TUTTI I FILM DELLA 54ª EDIZIONE

Data pubblicazione 29 Ottobre 2024

PASTURO – Anno numero 54 per il Cineforum Valsassinese che giovedì 31 ottobre inaugura una nuova rassegna nella sala “Bruno Colombo” di Pasturo.

L’iniziativa, superato il mezzo secolo, continua ad essere apprezzata dagli appassionati della settima arte così come apprezzato è il formato con introduzione al film e dibattito al termine della visione.

Il Cineforum è realizzato dalla Comunità Pastorale in collaborazione con le associazioni di Pasturo, e per il secondo anno il compito di sollecitare e ispirare i commenti in sala ricadrà su Gianluca Pisacane, giornalista cinematografico che ha raccolto il testimone dello storico direttore Gino Buscaglia.

Quattordici i film di questa edizione. Si parte il 31 ottobre dunque, la pellicola selezionata è Inside Out 2, e si prosegue a novembre con Perfect Days, The zone of interest, Foglie al vento e Il maestro giardiniere. Avanti a dicembre con Beetlejuice Beetlejuice, The Old Oak e Il ragazzo e l’airone. Il 2025 si apre con Oppenheimer, a seguire Palazzina Laf, L’innocenza, Hit Man, Vermiglio per chiudere il 10 febbraio con Megalopolis.

Le serate inizieranno alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.