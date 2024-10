REGIONE LOMBARDIA PREMIA 18 ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE LECCHESI

Data pubblicazione 31 Ottobre 2024

LECCO – Tappa a Lecco per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 18 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Lecco che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede lecchese della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente della locale Camera di Commercio, Ezio Vergani …

