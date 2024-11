CORO VANDELIA. SABATO A MOGGIO IL CONCERTO PER LOREDANA

Data pubblicazione 4 Novembre 2024

MOGGIO – Sabato 9 novembre a Moggio la quinta edizione della rassegna “Ricordo quindi canto” in memoria della corista del Vandelia Loredana. Ospite della formazione femminile diretta da Francesco Bussani sarà il Coro giovanile di Civate diretto da Cornelia Dell’Oro.

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno oltre al concerto ci sarà una raccolta fondi, destinata alla ristrutturazione del cineteatro parrocchiale di Moggio.

Dopo la rassegna in altopiano la stagione concertistica del Coro Vandelia prosegue a Lecco il 16 novembre per il Festival di Santa Cecilia, al Santuario della Vittoria con la Banda Manzoni; a dicembre, l’1, concerto nella parrocchiale di Galbiate con il Coro Nives e il Coro Alpino Lecchese, il 21 si replica a Lecco nella chiesa di Germanedo, il 22 in San Lorenzo a Ballabio e il 23 a San Dionigi di Premana.