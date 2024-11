COMUNITÀ CHE ACCOLGONO. AL “VILLAGGIO” DI BALLABIO ESPERIENZE E NUOVE SFIDE

Data pubblicazione 9 Novembre 2024

BALLABIO – Il nostro territorio è attraversato da tante richieste di accoglienza di natura diversa. C’è richiesta per l’accoglienza dei profughi e delle persone in difficoltà; ci sono richieste di accoglienza per i migranti interni per lavoro (insegnati fuorisede) o per ragioni sanitarie (parenti di persone ricoverate nelle strutture ospedaliere); c’è una crescente richiesta di ospitalità per i turisti che arrivano sempre più numerosi nelle nostre zone e che in alcuni casi emblematici stanno mettendo in crisi il tessuto sociale dei luoghi che li ospitano.

Le comunità di famiglie hanno sempre avuto il tema dell’accoglienza come uno dei grandi pilastri su cui si fondano…