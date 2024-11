CALCIO LECCO, VOLPE: “ABBIAMO TRACCIATO UNA STRADA DA PERCORRERE TUTTI INSIEME”

Data pubblicazione 8 Novembre 2024

LECCO – Vigilia di campionato in casa Calcio Lecco, con la squadra di mister Gennaro Volpe impegnata domani, sabato 9 novembre alle 17:30 in casa contro la Virtus Verona. Dopo la sconfitta di misura di Vicenza , la compagine lecchese cerca l’immediato riscatto per tornare alla vittoria.

“La Virtus Verona è un ostacolo non semplice, una squadra che viene da una striscia positiva lunga – dice Volpe in conferenza stampa – Noi abbiamo tracciato una strada e dobbiamo percorrerla tutti insieme. Non accontentiamoci di due buone prestazioni, dobbiamo fare punti, dare continuità e guardare oltre”.