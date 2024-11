CALCIO CORTENOVA: 3 ESPULSI E UN RIGORE, POL BATTUTA 1-0

Data pubblicazione 7 Novembre 2024

VALMADRERA – Vittoria utile al morale quella maturata nella sfida serale di ieri quando il Cortenova si è imposto 1-0 sulla Pol. 2001 nell’ultimo turno di Coppa Lombardia.

Una partita che non contava nulla per la classifica del girone, dal momento che entrambe le formazioni erano già matematicamente eliminate, ma che non ha certo peccato di agonismo, come dimostrano le tre espulsioni maturate nel secondo tempo.

Il gol che decide la partita arriva già al 15’, con Tenderini che si presenta dal dischetto e non sbaglia il calcio di rigore guadagnato da Spada. I valasassinesi giocano un bel primo tempo, con delle buone azioni non concretizzate, le più nitidi delle quali sui piedi di Gerosa e Caverio. I padroni di casa rispondono con un paio di conclusioni dal limite che non impensieriscono il portiere Codega, capitano di giornata.

La ripresa si apre senza troppi squilli, al di fuori di due calci di punizione ben battuti, uno per squadra. Al 65’ tentativo ravvicinato di Galli che da posizione invitante calcia centrale. Passano cinque giri d’orologio e si alza però la polveriera: Diakhate viene espulso per un colpo proibito ai danni di un avversario e Galli lo segue negli spogliatoi dopo essersi visto sventolare un cartellino giallo, il secondo della sua serata, per le successive proteste. Cortenova dunque in improvvisa doppia inferiorità numerica.

La Pol prova ad alzare il baricentro ma i gialloblu restano concentrati e non si impauriscono e all’77’ arriva un altro cartellino rosso, questa volta ai danni di un giocatore lecchese. In 10 contro 9 gli spazi si fanno ampi e la Pol prova a costruire l’azione del pari, con il Cortenova sempre pronto a pungere in contropiede.

Nel finale ecco l’assalto lecchese ma Codega, con un grande riflesso, toglie dal palo l’unico tiro davvero pericoloso concesso dalla difesa ospite. Finisce così 1-0 per il Cortenova, che ritrova la vittoria dopo un mese a secco e si prepara al meglio per il remake della sfida, in programma domenica alle 17 al Bione.