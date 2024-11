LA SEGNALAZIONE. FURTI IN ALTA VALLE, “DUE UOMINI ALLA FINESTRA”

Data pubblicazione 7 Novembre 2024

CASARGO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino dell’Alta Valle che segnala la presenza di topi d’appartamento nel centro storico di Casargo.

Con la presente vogliamo avvisare tutti cittadini della Alta valle in Valsassina, che sono tornati ad agire indisturbati soggetti malavitosi, ovvero topi di appartamento. In data 06-11-2024 un uomo abitante in Brianza ha bussato alla nostra porta per avvisarci che martedì sera verso 22.00 due uomini entravano dalla finestra in un edificio storico nel centro dell’abitato di Casargo. Sono stati rovesciati tutti i mobili fino alla soffitta e sottratti piatti antichi e bilancia dell’800. Non intendiamo sprecare tempo per denunciare al CC, ma questi criminali giungono in valle per delinquere.