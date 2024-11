FURTI IN ALTA VALLE: DENUNCIATI, MA NON AI CARABINIERI? PER UN LETTORE “MANCANZA DI FIDUCIA”

Data pubblicazione 7 Novembre 2024

Buongiorno,

In merito all’articolo LA SEGNALAZIONE. FURTI IN ALTA VALLE, “DUE UOMINI ALLA FINESTRA” ed alla frase di cui sotto:

Non intendiamo sprecare tempo per denunciare al CC

Penso abbia un significato nullo in quanto se non si segnala/denuncia a chi è preposto ma lo si fa solo su testate giornalistiche o sui social non si riuscirà a debellare queste situazioni.

Sprecare del tempo in una denuncia… vuol dire non aver prima di tutto fiducia nelle forze dell’ordine e poi non voler risolvere certe antipatiche situazioni.

Grazie per l’attenzione.

Lettera firmata

NOTA DI VN

Ringraziando il lettore di Taceno che ci ha inviato questa breve missiva, pur condividendone il senso generale teniamo a specificare che quel “—solo su testate giornalistiche o sui social—” non ci trova invece d’accordo.

La pubblicazione di segnalazioni sui giornali – più che sui vari Facebook ecc. – è invece spesso utile. Se non altro perché, è bene saperlo, i media sono attentamente monitorati dalle forze dell’ordine, che spesso chiedono informazioni proprio alle diverse redazioni giornalistiche.

L’ORIGINE DI QUESTA SECONDA LETTERA: