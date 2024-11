PREMANA, RITROVATA VIVA LA CAGNOLINA KYMA, SCOMPARSA DA DUE GIORNI

Data pubblicazione 10 Novembre 2024

PREMANA – “Buongiorno, dopo varie ricerche nella zona dove Kyma è stata vista nella notte fra venerdì e sabato (zona deposito bombole a Premana) siamo finalmente riusciti a trovarla, stanca ma in buona salute, in un brutto canale da cui non riusciva a risalire”. Così la proprietaria di Kyma – cagnolina scomparsa nelle ultime ore.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno inviato utilissime segnalazioni, Sergio Francesca e Fabio per le ricerche, Michele e Andrea per il recupero” conclude la sua comunicazione Rosalba.

QUESTA LA NEWS DIFFUSA IERI, SABATO:

Ieri sera, in zona Premana – Ronco, si è persa Kyma, un incrocio tra golden retriever e labrador di colore nero. La padrona riferisce che Kyma è buona, ma è spaventata dalle auto.

Questa notte, Kyma è stata avvistata nei pressi del ponte di Premana, lungo la strada.

Per qualsiasi informazioni utile è possibile contattare la proprietaria Rosalba al numero 349 5677452 o scrivere a info@valsassinanews.com.