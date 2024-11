Data pubblicazione 10 Novembre 2024

BELLANO – La Provincia di Lecco ha ordinato la chiusura al transito a fasce orarie della Sp 66 di Vendrogno tra le località di Sanico e Noceno, nel territorio comunale di Bellano. I lavori sono in calendario per lunedì 11 e martedì 12 novembre, nei seguenti orari: dalle 8:30 a mezzogiorno, quindi ancora dalle 13:30 alle 17:00 in entrambe le giornate.

Gli interventi sono stati programmati da Villa Locatelli per opere di manutenzione del piano viabile.

RedViab