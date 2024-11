IO DOPO IL DIPLOMA: “NON SAPEVO COSA FARE, A YOUNG HO TROVATO RISPOSTE”

Data pubblicazione 12 Novembre 2024

ERBA (CO) – Capita a ogni adolescente e in tutte le famiglie con figli. Arriva il giorno in cui si deve decidere che fare dopo un passaggio scolastico. Davanti a tanti stimoli, per la Generazione Z non è semplice capire quale direzione prendere. E non di rado la strada scelta si rivela non quella definitiva, semplicemente perché non si è avuto modo di approfondire alternative ideali al proprio gusto o alle proprie caratteristiche.

In tre giorni ho deciso e sono contenta

Giulia ora ha 25 anni, oggi è apprezzata comunicatrice social e si occupa di web marketing. Nell’anno della maturità non aveva proprio idea di come continuare. Lavoro o università, boh?

Portata a Lariofiere dal proprio istituto, arriva a Young, l’evento di orientamento per ragazzi e ragazze che si svolge in questo periodo a Erba (Como). Unico nel suo genere in Lombardia, raccoglie in un’unica sede tutte le università della regione e molte scuole di perfezionamento post diploma. Il vero paradiso per indecisi, ma utile anche a chi sa già dove orientarsi.