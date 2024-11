AL VIA YOUNG, SALONE DI ORIENTAMENTO SCUOLA, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ, LAVORO

Data pubblicazione 15 Novembre 2024

ERBA (CO) – Si è alzato il sipario sulla 17esima edizione di Young, il Salone dell’orientamento Scuola, Formazione, Università, Lavoro. Un’edizione che, come era stato annunciato nelle ultime settimane, si presenta ricca di tante novità, tra le quali la compartecipazione di Regione Lombardia, con l’assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione nella realizzazione del Salone che, proprio in virtù di questa presenza, “mira a diventare un appuntamento di riferimento a livello lombardo”.

Nei padiglioni di Lariofiere a Erba si sono ritrovati fin dal mattino migliaia di studenti chiamati a scegliere il percorso di studi da intraprendere nel loro immediato futuro, oltre a coloro che si stanno per affacciare sul mondo del lavoro e sono alla ricerca di opportunità di occupazione.