NATI PER LEGGERE. IN BIBLIOTECA IL DIRITTO ALLE STORIE E ALLA LETTURA IN FAMIGLIA

Data pubblicazione 15 Novembre 2024

LECCO – In tutta Italia dal 16 al 24 novembre si festeggia la settimana di Nati per Leggere per tutelare il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Nata per promuovere la lettura in famiglia in età prescolare, la Settimana coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 novembre. Sono sei le biblioteche del Sistema che hanno aderito all’iniziativa: Barzio, Calolziocorte, Colle Brianza, Colico, Ello e Mandello del Lario.

Nati per Leggere è un programma nazionale che da oltre vent’anni promuove la lettura in famiglia per i più piccoli, sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. Presente in oltre 2000 comuni italiani con circa 800 progetti locali, il programma è animato da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici e associazioni di volontariato, tutti uniti nell’obiettivo di favorire la lettura in età prescolare, migliorando così lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini, con benefici duraturi nel tempo.