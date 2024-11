Data pubblicazione 16 Novembre 2024

BALLABIO – Incidente lungo la SS36DIR raccordo Lecco-Ballabio questo sabato mattina. Poco prima delle 9.00 giunge la conferma della strada temporaneamente chiusa in discesa, nella corsia dalla Valsassina al capoluogo, per consentire a sanitari e operatori di intervenire sul sinistro. Notizia in aggiornamento.