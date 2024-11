COLLETTA ALIMENTARE 2024: NEL LECCHESE RACCOLTE 42 TONNELLATE DI CIBO, +1,5 SUL 2023

Data pubblicazione 18 Novembre 2024

LECCO – Ancora una volta si è rivelata più che positiva la partecipazione dei lecchesi alla Giornata della Colletta alimentare svoltasi sabato 16 novembre a sottolineare la condivisione dell’appello lanciato da papa Francesco per la 7a Giornata mondiale dei poveri del 17 novembre. Per restare alle sole cifre, nella quarantina di supermercati della zona Nord della provincia aderenti all’iniziativa sono stati raccolti 42.392 chilogrammi di alimenti destinati a famiglie e persone bisognose, e che saranno distribuiti nelle prossime settimane a cura della ventina di enti assistenziali convenzionati col Banco alimentare. L’anno passato la raccolta fruttò poco più di 40 tonnellate di cibo: la differenza in positivo è dunque di oltre 1,5 tonnellate …

