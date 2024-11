CASSINA IN TV PER IL GIALLO DI VIA CASTELLO. UN PO’ DI FASTIDIO, NON CON VN

Data pubblicazione 19 Novembre 2024

CASSINA VALSASSINA – Cassina Valsassina al centro dell’attenzione dei media nazionali, oltre che naturalmente di quelli locali. Questa mattina la zona dove si sono verificati i tragici fatti di ieri è stata letteralmente presa d’assalto da troupe delle televisioni e giornalisti, che hanno evidentemente scoperto solo ora l’esistenza di questo piccolo paese sull’Altopiano valsassinese.

VN era già dal primo mattino nel bar vicino a via Castello, teatro della morte di Margherita Colombo e di quanto accaduto successivamente al figlio Corrado Paroli. Al tavolo del ‘Norge’ amiche, parenti e vicini di casa chiacchierano con il cronista di Valsassinanews ed emergono molti particolari. Primo su tutti l’ottimo rapporto tra figlio e madre, venuti a vivere da Ferragosto nell’appartamento in un caseggiato di sei unità abitative in tutto. “Li si vedeva girare per il paese, lei incrociava a messa i cassinesi ed era gentile“. Difficile invece comprendere cosa sia successo lunedì mattina, quando la signora è stata trovata senza vita mentre il figlio appariva privo di coscienza, ed è stato salvato solo grazie al rapidissimo intervento della ex moglie – insospettita da alcuni messaggi che parevano paventare un possibile suicidio del padre dei suoi due figli.

I carabinieri hanno chiuso il piccolo edificio e anche i residenti sono dovuti rimanere fuori mentre venivano compiute le necessarie operazioni di verifica, dopodiché sono state poste le classiche bande in plastica bianche e rosse a sigillare la casa del mistero. I vicini raccontano, parlano di un Corrado Paroli che da tempo non andava al lavoro (per malattia o in ferie, non è chiaro). Di un grande amore per i figli avuti dalla ex moglie, di una situazione che tutto avrebbe fatto pensare meno quanto successo lunedì mattina.

Poi, nel bar arriva la prima troupe TV è della ‘Vita in diretta‘ e subito una parente della donna deceduta ieri si alza e se ne va, letteralmente inseguita dai colleghi di Rai 1. Respinti. Questi ultimi allora riprovano con la barista, mentre a Cassina arriva anche Rai Regione e a seguire la carta stampata e infine pure Canale 5. C’è forse un un po’ di fastidio di fondo per queste “attenzioni”, che a occhio e croce riguarderanno ancora a lungo il tranquillo paesino valsassinese. Quantomeno fino a giovedì, quando la perizia disposta dalla Procura della Repubblica di Lecco sul corpo della settantatreenne deceduta potrebbe contribuire a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nel frattempo, il giornale online del luogo risulta ben accetto, in forza di quasi un ventennio di presenza sul territorio. “Abbiamo scoperto anche noi da VN quello che era successo” dichiarano i vicini di casa, facendo spazio al cronista al tavolo del caffè.

RedCro