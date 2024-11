CALCIO LECCO: MISTER VOLPE SUONA LA CARICA CONTRO LA CAPOLISTA PADOVA

Data pubblicazione 23 Novembre 2024

LECCO – Il Lecco si sta preparando ad una sfida che ricorda l’eterno scontro di Davide contro Golia: dopo la bocciatura nella prova di Gorgonzola contro la Giana Erminio, i blucelesti sfideranno tra le mura del Rigamonti-Ceppi il Padova, in testa alla classifica dalla prima giornata e determinato a confermarsi ulteriormente. Calcio d’inizio oggi, sabato, alle 17.30.

Periodo negativo per i lariani, con i risultati che non stanno premiando il lavoro del neo-allenatore Gennaro Volpe: l’esordio con vittoria contro l’Alcione e il pareggio con la Virtus Verona sembrano essere troppo poco per una squadra che ha bisogno di risalire la china e prendersi il posto che le spetta.

Volpe usa parole forti per descrivere la situazione: “Dire come ho visto la squadra questa settimana è riduttivo, soprattutto dopo una prestazione come quella di Gorgonzola …

