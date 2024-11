LETTERA. BALLABIO: “BENEDIZIONI NATALIZIE SU PRENOTAZIONE, PERCHÉ?”

Data pubblicazione 27 Novembre 2024

Egregio Direttore, le scrivo anche a nome di molti ballabiesi davvero basiti che a Ballabio le benedizioni natalizie siano… su prenotazione! Un momento che dovrebbe essere di gioia e un modo per incontrare anche persone che non vanno più in chiesa o che si sono allontanate dalla pratica religiosa. Infatti la benedizione “su prenotazione” è un chiaro segnale di una comunità in affanno con le chiese sempre più vuote in particolare di giovani e giovanissimi. È comodo andare da qualche fedelissimo che compila il modulo, che di strada in strada come dovrebbe fare una chiesa missionaria con il rischio di essere respinti o trovare porte chiuse.

Purtroppo l’ennesimo segnale di una religione sempre più lontana dalla gente, in particolare dai giovani e ripiegata su se stessa, prontissima a chiedere soldi per realizzare opere sempre più vuote e lontane dai fedeli.

Lettera firmata