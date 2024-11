L’ORIGINE DEL NOME VALSASSINA: IL SIGNIFICATO DI UNA VALLE “STORICA”

Data pubblicazione 27 Novembre 2024

VALSASSINA – La nostra è una delle valli più conosciute della Lombardia, situata nel cuore delle Alpi Orobie, si estende tra i monti della provincia di Lecco e la Val Brembana. Il nome “Valsassina” è legato a un’antica storia che affonda le radici nella lingua e nelle tradizioni locali.

Scoprire l’origine di questo toponimo significa fare un viaggio nel tempo, esplorando le sue origini linguistiche, culturali e geografiche.

La derivazione linguistica

Il nome “Valsassina” deriva probabilmente dal latino vallis (valle) e Saxina o Sassina, un termine che potrebbe rimandare a un antico nome di un gruppo etnico, un luogo, o anche un elemento geografico legato alla presenza di rocce (dal latino saxum che significa “pietra” o “roccia“). Sebbene l’etimologia esatta non sia completamente chiara, una delle ipotesi più accreditate è che il suffisso -sina derivi proprio da Saxina, indicando un legame con le “rocce” o con il terreno aspro della valle. Questa ipotesi è avvalorata dalla geografia della zona, caratterizzata da formazioni rocciose e da montagne che segnano il paesaggio.

Le origini storiche

Il toponimo “Valsassina” appare in documenti storici fin dal Medioevo. Le prime attestazioni scritte risalgono a documenti dell’epoca longobarda, periodo in cui il territorio della valle era abitato da popolazioni che si stabilirono nelle valli alpine. Il nome potrebbe essere stato coniato per descrivere una valle “rocciosa” o “aspre”, una caratteristica tipica di molte valli alpine, dove il terreno montuoso ha sempre avuto una grande influenza sulla vita degli abitanti.

La Valle si trova lungo una delle principali vie di comunicazione tra la Pianura Padana e le Alpi, una posizione che ha reso la Valsassina strategicamente importante fin dall’antichità, come testimoniano i numerosi insediamenti e le testimonianze archeologiche ritrovate nella zona. La presenza di piccole frazioni, borghi e antichi insediamenti conferma il radicamento storico e culturale della valle, che si è sviluppata nel corso dei secoli, arricchendosi di tradizioni locali legate sia alla montagna che alla vita agricola.

L’evoluzione del nome

Nel corso dei secoli, il nome Valsassina ha mantenuto una sua identità forte, anche se nel tempo ha subìto lievi modifiche ortografiche. In molte antiche carte geografiche e documenti ufficiali, infatti, il nome appare in forme come Valle Saxina o Valle Sassinensis, prima di consolidarsi nell’attuale Valsassina. Nonostante queste piccole varianti, il significato del nome è rimasto sostanzialmente invariato, testimoniando la continuità storica e geografica del territorio.

Conclusioni

L’origine del nome “Valsassina” riflette la lunga storia del territorio e la sua connotazione geografica. Derivato da termini latini che richiamano il paesaggio roccioso e montuoso, il nome della valle è un testimone silenzioso della sua evoluzione storica. Ancora oggi, Valsassina mantiene la sua identità legata alle tradizioni, pur restando un luogo in continua evoluzione, dove passato e presente si intrecciano in un paesaggio unico. La storia del suo nome è, in fondo, la storia di un luogo che ha attraversato secoli di cambiamenti, mantenendo intatto il legame profondo con la natura e la cultura alpina.

C. G.