IMPIEGO DELL’INCISIONE LASER NEL SETTORE DEGLI UTENSILI

Data pubblicazione 28 Novembre 2024

L’incisione laser è una tecnica versatile e moderna che permette di personalizzare un’ampia gamma di utensili con precisione e dettagli sorprendenti.

Gli utensili che si possono incidere con il laser spaziano da quelli metallici a quelli in legno o plastica, passando anche per leghe di titanio e materiali rivestiti, ognuno dei quali risponde in modo diverso al trattamento con il laser. Di fatto il settore degli utensili è stato fra i primi in cui la marcatura laser si è fatta spazio, per via dei grandi vantaggi che questa offre, come la flessibilità, l’incisione di alta qualità e durabilità, ed il basso costo di questo processo di lavorazione.

I moderni macchinari per incisione laser proposti dall’azienda italiana Evlaser offrono un’ampia gamma di soluzioni per poter incidere codici identificativi, numeri, loghi e persino dati tecnici in spazi molto ridotti, con un’elevatissima leggibilità. L’incisione laser può essere effettuata su diversi materiali come acciaio inossidabile, legno, alluminio anodizzato e alcune plastiche. I risultati variano in base alla potenza del laser e alla tipologia di materiale, ma la tecnologia consente sempre un’ampia flessibilità e alta precisione.

Ma quali sono i campi nei quali questa tecnologia può essere impiegata? Vediamoli qui di seguito.

Utensili da cucina

Gli utensili da cucina, come coltelli, cucchiai di legno, spatole e taglieri, possono essere incisi con disegni, nomi o loghi. Le incisioni laser non solo rendono questi utensili più eleganti, ma li personalizzano anche per regali unici o linee di prodotti speciali.

Utensili da lavoro

Cacciaviti, pinze, martelli e chiavi inglesi sono comunemente incisi con laser per scopi di identificazione e personalizzazione. L’incisione di codici seriali o nomi su questi strumenti è utile per prevenirne la perdita o il furto, oltre a facilitare la gestione in un contesto industriale.

Utensili da giardinaggio

Gli strumenti per il giardinaggio come cesoie, vanghe e pale possono essere incisi per identificarli in modo permanente. L’incisione laser resiste all’usura e alle intemperie, assicurando che il marchio o il nome inciso rimanga leggibile nel tempo.

Utensili di precisione nel settore medicale

Strumenti delicati come bisturi, pinzette e compassi possono essere incisi con dettagli incredibilmente fini. L’uso del laser permette di marcare strumenti medici e da laboratorio con informazioni critiche senza compromettere la loro funzionalità o integrità.

Utensili multiuso e gadget

Gli utensili multiuso, come i coltellini svizzeri, sono spesso incisi per personalizzazione o branding. Incidere un nome, un logo o una dedica rende ogni gadget unico e facilmente riconoscibile.

L’incisione laser è una tecnologia avanzata che si è affermata come standard per le aziende che richiedono marcature di utensili indelebili e resistenti all’usura. L’impiego di questa tecnologia consente ai produttori di utensili di soddisfare rigorosi standard di conformità e sicurezza, assicurando che ogni oggetto possa essere facilmente identificato e monitorato durante tutto il ciclo di vita. Oltre alla praticità, questo processo è eco-sostenibile, poiché non richiede l’uso di sostanze chimiche e produce scarti minimi, contribuendo a un processo di lavorazione più rispettoso dell’ambiente.