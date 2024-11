LECCO-BALLABIO: LE CHIUSURE DELLA “NUOVA” STRADA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data pubblicazione 29 Novembre 2024

BALLABIO/LECCO – Nell’ultimo decennio, la “nuova” strada Lecco-Ballabio, inaugurata nel 2006 come principale arteria di collegamento tra il capoluogo lecchese e la Valsassina, ha vissuto numerosi periodi di chiusura e disagi per la viabilità.

Queste interruzioni hanno avuto ripercussioni significative sul traffico, sulla sicurezza e sull’economia dei Comuni interessati. L’analisi delle cause e delle conseguenze di queste chiusure offre uno spunto di riflessione sul futuro di una via fondamentale per la mobilità del territorio…