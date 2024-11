SCI ALPINO. MELESI E ZENERE IN COPPA DEL MONDO A KILLINGTON

Data pubblicazione 29 Novembre 2024

BALLABIO – Si avvicina il primo dei tre fine settimana di appuntamenti con la Coppa del mondo femminile sulle nevi nordamericane. Si comincia il prossimo weekend con l’appuntamento di Killington e saranno al cancelletto di partenza le valsassinesi Roberta Melesi e Asja Zenere.

Sulle nevi del Vermont si disputeranno sabato 30 novembre un gigante (prima manche alle 16, seconda manche alle 19 con diretta tv su RaiSport ed Eurosport), seguito domenica 1 dicembre da uno slalom (agli stessi orari del giorno precedente), mentre il 7 e 8 dicembre toccherà ai due giganti di Mont Tremblant e sabato 14 e domenica 15 dicembre a discesa e supergigante di Beaver Creek.

Mikaela Shiffrin avrà l’occasione davanti ai propri tifosi di raggiungere la fatidica quota 100 successi in coppa, a darle filo da torcere fra le porte ci sarà Federica Brignone. Con la bergamasca impegnata negli allenamenti di Beaver Creek, saranno le due veterane a guidare la pattuglia italiana che verrà completata da Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. Il giorno successivo spazio invece alle protagoniste dei pali stretti, dove Marta Rossetti, Martina Peterlini e Beatrice Sola andranno a fare compagnia a Della Mea e Collomb.

Al maschile il casatese Tommaso Sala è stato operato al legamento crociato del ginocchio sinistro, che si era rotto durante un allenamento in Val Senales a pochi giorni dallo slalom di Gurgl. L’operazione è stata condotta dal dottor Giacomo Stefani, responsabile di Ortopedia sez. II dell’Istituto Clinico Città di Brescia, in costante contatto con la Commissione Medica FISI. Per il 29enne portacolori delle Fiamme Oro comincia ora il periodo di riabilitazione.