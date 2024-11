Data pubblicazione 29 Novembre 2024

BARZIO – In Comunità Montana un sabato mattina dedicato alla castanicoltura quale presidio del territorio. Un convegno per presentare i progetti finanziati con 3 milioni e 630mila euro dal Pnrr Next generetion nella missione “Green communities”.

Tra i relatori il presidente della CM Fabio Canepari, gli agronomi Attilio Melesi e Niccolò Mapelli, l’architetto Mario Uberti, il presidente dell’associazione Castanicoltori del Lario Orientale Mauro Gerosa, e il dottore forestale Lorenzo Guerci.