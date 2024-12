CALCIO: I PALI SALVANO UN LECCO OPACO. CON L’ALBINOLEFFE È 0-0

Data pubblicazione 30 Novembre 2024

ZANICA – Trasferta in terra bergamasca per la Calcio Lecco, ospite dell’Albinoleffe nella 17ª giornata di Serie C. Volpe conferma l’ossatura della sfida casalinga contro la capolista Padova, con Galli al centro della difesa a tre e la coppia offensiva Galeandro-Zubreck. Stesso modulo anche per la squadra di casa.

Bergamaschi più pimpanti in avvio, subito pericolosi con Zoma e Astrologo, ma Furlan è concentrato e fa buona guardia alla sua porta. Sempre lui al 15′ respinge il diagonale di Munari. Per il primo tiro dei blucelesti bisogna aspettare la mezz’ora, quando Frigerio dal limite non trova la porta di poco. I padroni di casa rispondono ancora con Astrologo, che va vicinissimo al gol colpendo il palo…