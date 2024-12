DOPPIO INTERVENTO SULLE GRIGNE PER IL SOCCORSO ALPINO, DUE PERSONE RECUPERATE

Data pubblicazione 30 Novembre 2024

VALSASSINA – Pomeriggio di lavoro per il Soccorso alpino lecchese, con due interventi di recupero ravvicinati sulle Grigne: il primo, intorno alle 16:35, ha coinvolto una persona di cui non sono ancora note le generalità, sopra l’abitato di Somana. In azione il Soccorso alpino dal Bione.

Il secondo scenario ha visto il recupero di una 23enne sulla via che conduce al Rifugio Brioschi: allertati i carabinieri del comando di Lecco e la XIX delegazione lariana del Cnsas, si è levato in volo anche l’elisoccorso dalla base di Sondrio e la giovane è stata soccorsa in codice verde.

Entrambi gli interventi sono ancora in corso, aggiornamenti su questa pagina.