ALLA PROVINCIA DI LECCO 385MILA EURO PER LE CALAMITÀ NATURALI, GLI INTERVENTI IN VALLE

Data pubblicazione 3 Dicembre 2024

LECCO – Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi regionali a ristoro di spese di prima emergenza sostenute da enti pubblici in conseguenza di eventi calamitosi naturali occorsi sul territorio della Regione Lombardia nel corso degli anni 2023 e 2024.

Le risorse destinate per finanziare le spese sostenute in emergenza dagli enti per l’assistenza ed il soccorso alla popolazione nonché per il ripristino dei servizi essenziali e le infrastrutture pubbliche sono pari complessivamente a 5.500.000 euro e, nello specifico, alla provincia di Lecco sono stati assegnati 385.899,50 euro.

Si tratta di 39 interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture e servizi essenziali, in favore di 32 beneficiari tra Comuni e Provincia, tra i quali ci sono ad esempio la rimozione di alberi caduti e di materiale depositato su sede stradale, pulizia griglia torrente, pulizia del materiale riversato su sede stradale, messa in sicurezza e segnalazione viabilità.

> TUTTI GLI INTERVENTI FINANZIATI

Di seguito gli interventi finanziati in Valsassina.

Casargo:

25/05/2024 – Rimozione di terra e detriti dalla strada – 20.000,00 €.

12/07/2024 – Ripristino funzionalità viaria relativa alla sicurezza ed alla transitabilità mediante recinzione di cantiere e costituzione di senso unico alternato – 1.000,00 €.

Introbio:

12/07/2024 – Pulizia vasche di raccolta detriti valletti del reticolo idrico minore, pulizia strade, marciapiedi, tombini, pista ciclabile e sistemazione dissesto strada rurale denominata “Spinera” – 15.000,00 €.

Morterone:

12/07/2024 – Pulizia della strada dai massi per permettere il collegamento alle case di cui una persona residente – 5.000,00 €.

Taceno:

08/10/2024 – Formazione di canali per riportare provvisoriamente le acque esondate nel torrente Pioverna – Importo segnalato spesa corrente 15.000,00 €; Contributo complessivo massimo concedibile 11.010,00 €.

Valvarrone:

07/07/2024 – Rimozione materiale sversato sulla SP67, pulizia dell’alveo e ripristino dell’accessibilità al cimitero di Tremenico – Importo segnalato spesa corrente 13.000,00 €; Contributo complessivo massimo concedibile 9.542,00 €.

12/09/2024 – Rimozione del materiale franato sulla sede stradale della VASP per Madonna di Bondo a Vestreno. – Importo segnalato spesa corrente 2.000,00 €; Contributo complessivo massimo concedibile 1.468,00 €.

“Questi fondi rappresentano un segnale concreto di vicinanza della Regione Lombardia agli enti locali e alle comunità locali colpite da calamità naturali e l’obiettivo strategico di Regione Lombardia è di aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali.

Solo attraverso un’azione concreta e tempestiva si può affrontare l’emergenza e sostenere la ripresa dei territori danneggiati” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.