MICHELE TORNA A CASA CON UN CUORE NUOVO, PREMANA FA FESTA

Data pubblicazione 4 Dicembre 2024

PREMANA – Un trapianto di cuore e ventuno mesi in ospedale, Premana festeggia il ritorno a casa di Michele Gianola, classe 1996.

Ha lasciato l’ospedale di Bergamo lunedì e in serata il giovane è arrivano nel paese delle lame dove ad accoglierlo ha trovato familiari, amici, e tanti compaesani, in un’atmosfera di festa riscaldata anche dal suono delle campane e dai fuochi d’artificio.

Il suo percorso non è finito, un cuore nuovo necessita di costanti controlli e ulteriori cure, ma già questa è una bella storia da raccontare in un periodo dell’anno in cui solidarietà e affetto sono più forti che mai.