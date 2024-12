FIUMI SICURI: LA PROVINCIA DISTRIBUISCE 75MILA EURO AI COMUNI

Data pubblicazione 5 Dicembre 2024

LECCO – La Provincia di Lecco, nella sua costante attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico sul territorio, ha assegnato i contributi con il bando Fiumi sicuri 2024, per circa 75.000 euro, con un incremento di 25.000 euro rispetto al 2023. Gli enti che hanno presentato domanda sono stati 33 (31 Comuni e 2 Comunità montane), tutti finanziati.

La Provincia di Lecco promuove il bando Fiumi sicuri dal 2006, anno in cui è stato siglato il protocollo con Regione Lombardia, e ha visto incrementare di anno in anno le proposte di intervento sul territorio, che riuniscono le attività esercitative e addestrative del volontariato organizzato e gli interventi di manutenzione programmata per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico. Sempre più spesso i Comuni e le organizzazioni di volontariato mettono in atto collaborazioni importanti a livello numerico, raggiungendo in alcuni casi anche le 100 unità di personale volontario impegnato nelle esercitazioni.