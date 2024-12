MERCATINI DI NATALE A PREMANA. 30 ESPOSITORI E LA POLENTA DELLA CRI

Data pubblicazione 5 Dicembre 2024

PREMANA – Il periodo delle feste si avvicina e Premana entra nel giusto clima con i Mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco, e in programma per il prossimo 15 dicembre a partire dalle 9 e per tutta la giornata.

Un evento più in grande quello proposto quest’anno: infatti, oltre ai circa trenta espositori che “popoleranno” la zona pedonale adiacente alla piazza della chiesa e al tradizionale punto ristoro organizzato dallo stesso sodalizio (con vin brulè e altre bevande calde), la Croce Rossa di Premana preparerà un pranzo a base di polenta e cinghiale e pasta, che sarà possibile consumare presso una tensostruttura riscaldata allestita nel piazzale dell’asilo.

L’intera giornata sarà inoltre allietata dai canti dei “Coscritti”, che animeranno la messa delle 11 e che si esibiranno insieme ai bambini della scuola materna in un concerto fissato per le 16. Prevista, infine, un’apertura straordinaria del Museo Etnografico, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18; nel pomeriggio verranno organizzati anche laboratori creativi per i bambini dai 6 ai 10 anni.