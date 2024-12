PRIMO SABATO AI PIANI DI BOBBIO, PARCHEGGI AL COMPLETO E GRANDE FESTA

Data pubblicazione 7 Dicembre 2024

PIANI DI BOBBIO – Primo sabato con una grande festa per l’apertura degli impianti sciistici ai Piani di Bobbio; la stagione pare essere ben cominciata dal punto di vista turistico, nonostante la penuria di neve, con i visitatori che affollano gli spazi della stazione sciistica.

Parcheggi al completo e rifugi presi d’assalto, questa seconda giornata è una buona cartolina per gli esercenti, che sperano in un proseguimento ancora migliore.

Non è difficile imbattersi anche in turisti di altre nazionalità, giunti fino in Valsassina per provare l’esperienza del comprensorio barziese.

A seguire una galleria fotografica di questo sabato inaugurale ai Piani di Bobbio.